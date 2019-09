Canton girls’ golf improves record with win

The Canton girls’ golf team improved their record to 8-4 (3-2) on the season following a win over Farmington and Manual.

Scores:

Canton 219

Farmington 252

Manual NS

Canton individual stats:

E. Rosich 48- Medalist

R. Moser 53

S. Eveland 57

J. Walters 61

K. Fahnestock 63

T. McClaskey 64

Farmington individual stats:

K. Widemann 59

A. Bolton 71

A. Stokes 64

F. Wheeler 65

E. Smith 64

Manual individual stats:

Imani 68

Jaelynn 71