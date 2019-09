The Canton girls’ golf team saw their record fall to 8-5 (3-3) on the season after a loss to Dunlap.

Dunlap 190

Canton 221

Canton individual results:

E. Rosich 48

R. Moser 58

T. McClaskey 59

K. Fahnestock 57

J. Walters 64

S. Eveland 58

Dunlap individual results:

Emily 44

Lizzie 51

Morgan 59

Brittany 54

Ava Ray 43- Medalist

Olivia 52