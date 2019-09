Dunlap defeats Canton varsity and JV boys’ golf

CUBA-The Canton varsity and JV boys’ golf teams hosted Dunlap Tuesday at WeeMaTuk, Par 36.

Jack Cekander was a medalist with a score of 38.

Dunlap-164

Canton-167

Canton individual stats:

Jackson Gray-39

Trey Passmore-36

Aden Emery-41

Noah Postin-44

Jacob Barnard-47

Brady Sprout-43

Dunlap individual stats:

Kyle Fairfield-44

Jack Cekander-38

Eli Lanser-44

Thierer-50

Nelson-42

Steinkoenig-40

Dunlap JV-175

Canton JV-209

Canton individual stats:

Tyler Girard-64

Stephen Eskridge-54

Connor Mayall-51

Sammy Mulligan-50

Erik Sivertsen-54

Dunlap individual stats:

Bramlet-43

O’Leary-46

Day-46

Roa-43

Heinrichs-43

Schmitt-44